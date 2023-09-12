Ливерпуль постарается помешать уходу Салаха в чемпионат Саудовской Аравии следующим летом с помощью предложения о продлении контракта. Но если египетский форвард откажется, боссы "красных" составили список потенциальных замен своей главной звезды.

Реал подтвердил худшие опасения по Винисиусу – команда начнет ЛЧ с бедной атакой

Согласно The Athletic, на вершине этого списка находятся фамилии форварда Реала Винисиуса Жуниора и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Источник отмечает, что в английском клубе понимают: шансы на подписание Винисиуса крайне малы. Бразилец счастлив в Мадриде и возможное прибытие Мбаппе, похоже, не заставляет его нервничать.

Еще одним игроком, который смог бы заменить Салаха, в Ливерпуле видят нападающего Арсенала Букайо Саку. Также в списке находятся фамилии Хвичи Кварацхелии (Наполи), Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад), Антони (Манчестер Юнайтед), Рахим Стерлинг (Челси) и Майкл Олисе (Кристал Пэлас).

Напомним, что начиная с прошедшего лета трансферная кампания в Ливерпуле начала полностью подчиняться главному тренеру команды Юргену Клоппу.

Реал дожал Сельту, одержав победу в дебютном матче Кепы – конкурент Лунина нервничал, а Винисиус травмировался