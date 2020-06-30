"Ливерпуль не может тратить миллионы": Клопп поделился ближайшими трансферными планами

Немецкий наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп намекнул, что в ближайшее трансферное окно не стоит ждать от мерсисайдцев крупных приобретений.

"Мы не можем тратить миллионы, миллионы и миллионы только потому, что думаем, что это приятно делать. Мы никогда не хотели тратить много.

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Ливерпуль планирует усилить свой состав, который уже является сильным. И здесь возникает проблема: как усилить сильную команду? Да, с деньгами это возможно, но это нельзя сделать только с их помощью.

Нужно действовать креативно, и мы стараемся это делать. Пытаемся найти решение внутри. У нас есть еще три или четыре игрока, которые могут сделать большие шаги в будущем", – цитирует Клоппа издание Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии – команда завоевала золото английского первенства впервые за последние 30 лет.

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