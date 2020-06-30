"Ліверпуль не може витрачати мільйони": Клопп поділився найближчими трансферними планами

Німецький наставник англійського Ліверпуля Юрген Клопп натякнув, що у найближче трансферне вікно не варто чекати від мерсисайдців великих придбань.

"Ми не можемо витрачати мільйони, мільйони і мільйони лише тому, що думаємо, що це приємно робити. Ми ніколи не хотіли витрачати багато.

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Ліверпуль планує підсилити свій склад, який вже є сильним. І тут виникає проблема: як підсилити сильну команду? Так, з грошима це можливо, але це не можна зробити лише з їхньою допомогою.

Потрібно діяти креативно, і ми намагаємося робити це. Намагаємося знайти рішення всередині. У нас є ще три або чотири гравці, які можуть зробити великі кроки у майбутньому", – цитує Клоппа видання Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль достроково став чемпіоном Англії – команда завоювала золото англійської першості вперше за останні 30 років.

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