Клопп резко отреагировал на трансфер Вернера в Челси

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп был не в восторге от вопросов о трансфере Тимо Вернера в Челси.

"Это смешно. Мы не говорим о трансферах, которые Ливерпуль потенциально может осуществить, и сейчас я буду обсуждать трансфер Челси? Смешно. Зачем мне это делать?

Челси официально объявил о трансфере Вернера

Абсолютно нечего об этом сказать. Тимо Вернер – действительно хороший футболист, и он будет играть за Челси в следующем сезоне. Это все", – приводит слова Клоппа Daily Mail.

Напомним, игрок сборной Германии присоединится к Челси после завершения Бундеслиги, он не будет выступать за РБ Лейпциг в плей-офф Лиги чемпионов, которая должна возобновиться в августе.

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