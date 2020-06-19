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Клопп резко отреагировал на трансфер Вернера в Челси

19:50 - Читати українською
Клопп резко отреагировал на трансфер Вернера в Челси
Юрген Клопп / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп был не в восторге от вопросов о трансфере Тимо Вернера в Челси.

"Это смешно. Мы не говорим о трансферах, которые Ливерпуль потенциально может осуществить, и сейчас я буду обсуждать трансфер Челси? Смешно. Зачем мне это делать?

Челси официально объявил о трансфере Вернера

Абсолютно нечего об этом сказать. Тимо Вернер – действительно хороший футболист, и он будет играть за Челси в следующем сезоне. Это все", – приводит слова Клоппа Daily Mail.

Напомним, игрок сборной Германии присоединится к Челси после завершения Бундеслиги, он не будет выступать за РБ Лейпциг в плей-офф Лиги чемпионов, которая должна возобновиться в августе.

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Англия Юрген Юрген Клопп Трансферы Трансферы Челси Тимо Тимо Вернер Ливерпуль Ливерпуль Челси Челси
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