В поисках замены травмированному Матипу Ливерпуль обратил внимание на центрбека Вольфсбурга Максанса Лакруа, сообщает The Sun.

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Отмечается, что 23-летний француз может обойтись "красным" в 30 млн фунтов стерлингов. Его контракт с Вольфсбургом истекает в июне 2025 года. Еще одной альтернативой является центральный защитник Кристал Пэлас Марк Геи, но трансфер игрока сборной Англии получится еще сложнее из-за высоких требований "орлов" (более 50 млн фунтов) и нежелания клуба отпускать лидера в январе.

Добавим, что Лакруа в текущем сезоне сыграл в 15 матчах за Вольфсбург, в которых отметился 1 голом. Геи провел 16 поединков за Кристал Пэлас, но результативных действий в свой актив не записал.

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