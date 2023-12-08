"Это должен быть правильный игрок": Клопп высказался по поводу трансфера защитника в январе
17:50 - Читати українською
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сомневается, что зимой клуб сможет подписать защитника на замену травмированному Жоэлю Матипу.
"Подпишет ли Ливерпуль нового центрального защитника в январе? Я так не думаю.
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Все стоит денег, это должен быть правильный игрок. Назовите мне клуб, который хочет продать своего топового центрального защитника", – цитирует наставника Ливерпуля Фабрицио Романо.
Напомним, что недавно Жоэль Матип разорвал крестообразную связь и не сможет сыграть за мерсисайдцев до конца сезона.
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