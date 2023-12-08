У пошуках заміни травмованому Матіпу Ліверпуль звернув увагу на центрбека Вольфсбурга Максанса Лакруа, повідомляє The Sun.

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Зазначається, що 23-річний француз може обійтись "червоним" у 30 млн фунтів стерлінгів. Його контракт із Вольфсбургом спливає у червні 2025 року. Ще однією альтернативою є центральний захисник Крістал Пелас Марк Геї, але трансфер гравця збірної Англії вийде ще важчим через високі вимоги "орлів" (понад 50 млн фунтів) та небажання клубу відпускати лідера у січні.

Додамо, що Лакруа у поточному сезоні зіграв у 15 матчах за Вольфсбург, в яких відзначився 1 голом. Геї провів 16 поєдинків за Крістал Пелас, але результативних дій до свого активу не записав.

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