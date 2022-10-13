Ливерпуль нашел нужного полузащитника в чемпионате Испании
Гвидо Родригес попал в сферу интересов Ливерпуля.
Полузащитник Бетиса Гвидо Родригес заинтересовал главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа. Об этом информирует Estadio Deportivo.
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Аргентинский полузащитник – это столп, на который опирается Бетис. Родригес обеспечивает севильской команде баланс в полузащите и соединяет защиту с атакой. Он – ключевой игрок команды, и по этой причине меньше остальных партнёров получает отдых в рамках ротации.
Минувшим летом болельщики Бетиса просили Гвидо остаться в команде. Родригес исполнил это желание, потому что Бетис так и не дождался достойного предложения по трансферу.
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