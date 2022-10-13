Півзахисник Бетіса Гвідо Родрігес зацікавив головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа. Про це повідомляє Estadio Deportivo.

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Аргентинський півзахисник – це стовп, на який спирається Бетіс. Родрігес забезпечує севільській команді баланс у півзахисті та з'єднує захист із атакою. Він – ключовий гравець команди, і з цієї причини менше за інших партнерів отримує відпочинок у рамках ротації.

Минулого літа вболівальники Бетіса просили Гвідо залишитися в команді. Родрігес виконав це бажання, тому що Бетіс так і не дочекався гідної пропозиції щодо трансферу.

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