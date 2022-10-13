В матче 4-го тура группового этапа самого престижного евротурнира мерсисайдцы камня на камне не оставили от "джерс". Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Сенсацией запахло уже на 17-й минуте, когда Арфилд из-за пределов штрафной попал в дальний угол ворот Ливерпуля. Однако еще до середины первого тайма Фирмино восстановил статус-кво, головой замкнув навес с углового.

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После перерыва Роберто оформил дубль, расстреляв ворота Макгрегора с близкого расстояния и вывел мерсисайдцев вперед. Вскоре бразильский форвард ассистировал Нуньесу, который по дуге отправил сферу в дальний угол. А потом на поле вышел Салах! Египтянин умудрился в течение 6 минут оформить хет-трик, что стало рекордом Лиги чемпионов. Завершил разгром 19-летний Эллиот.

Поражение оставило Рейнджерс последним без очков в турнирной таблице группы А, Ливерпуль с 9 пунктами второй.

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