Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подтвердил, что Константинос Цимикас может пропустить длительный срок после неприятного столкновения в матче 18-го тура АПЛ против Арсенала.

Неприятный эпизод произошел еще в первом тайме матча Ливерпуль – Арсенал. Сака подтолкнул Цимикаса в борьбе за мяч, а грек потерял равновесие, сбив еще и своего наставника, Юргена Клоппа. У Константиноса подозревают перелом ключицы.

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"Я был слишком близко, чтобы увидеть, что на самом деле произошло. Со мной все хорошо, но Костас был не в порядке. Он сломал по крайней мере ключицу. Это очень плохо для нас", – приводит слова Клоппа The Athletic.

Добавим, что поединок лидеров АПЛ завершился ничьей 1:1 – на гол Габриэла результативно ответил Мохамед Салах.

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