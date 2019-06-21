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Ливерпуль начнет сезон без Мане и Салаха, КАН у них отнимет много сил, – экс-защитник Арсенала Лаурен

15:42 20 Читати українською
Ливерпуль начнет сезон без Мане и Салаха, КАН у них отнимет много сил, – экс-защитник Арсенала Лаурен
Салах и Мане / официальный сайт АПЛ

Бывший защитник Арсенала Лаурен считает, что Садьо Мане и Мохаммед Салах должны отдохнуть после Кубка африканских наций-2019.

"В любом случае, Ливерпуль должен начать сезон без Салаха и Мане, потому что им понадобится пару недель, чтобы отдохнуть и восстановить силы, иначе их уровень снизится в течение сезона.

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Игроки будут психологически и физически истощены, и им понадобится несколько недель, чтобы восстановиться перед новым сезоном АПЛ.

Если они не получат отдых, то возможно, что на старте сезона они будут не в форме из-за своей усталости. Думаю, что Салах и Мане могут дойти до последних стадий Кубка африканских наций", – поделился Лаурен в комментарии Bwin.

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Мохамед Салах Мохамед Салах Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль Англия
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