Ливерпуль начнет сезон без Мане и Салаха, КАН у них отнимет много сил, – экс-защитник Арсенала Лаурен

Бывший защитник Арсенала Лаурен считает, что Садьо Мане и Мохаммед Салах должны отдохнуть после Кубка африканских наций-2019.

"В любом случае, Ливерпуль должен начать сезон без Салаха и Мане, потому что им понадобится пару недель, чтобы отдохнуть и восстановить силы, иначе их уровень снизится в течение сезона.

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Игроки будут психологически и физически истощены, и им понадобится несколько недель, чтобы восстановиться перед новым сезоном АПЛ.

Если они не получат отдых, то возможно, что на старте сезона они будут не в форме из-за своей усталости. Думаю, что Салах и Мане могут дойти до последних стадий Кубка африканских наций", – поделился Лаурен в комментарии Bwin.

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