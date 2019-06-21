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Ліверпуль розпочне сезон без Мане і Салаха, КАН у них забере багато сил, – екс-захисник Арсенала Лаурен

15:40 142 Читать на русском
Ліверпуль розпочне сезон без Мане і Салаха, КАН у них забере багато сил, – екс-захисник Арсенала Лаурен
Салах і Мане / офіційний сайт АПЛ

Колишній захисник Арсенала Лаурен вважає, що Садьйо Мане і Мохамед Салах мають відпочити після Кубку африканських націй-2019.

"У будь-якому випадку, Ліверпуль повинен почати сезон без Салаха і Мане, тому що їм знадобиться пару тижнів, щоб відпочити і відновити сили, інакше їх рівень знизиться протягом сезону.

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Гравці будуть психологічно і фізично виснажені, і їм знадобиться кілька тижнів, аби відновитись, перед новим сезоном АПЛ.

Якщо вони не отримають відпочинок, то можливо, що на старті сезону вони будуть не у формі через свою втому. Думаю, що Салах і Мане можуть дійти до останніх стадій Кубка африканських націй", – поділився Лаурен у коментарі Bwin.

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Мохамед Салах Мохамед Салах Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Англія
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