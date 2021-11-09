Ливерпуль нацелился на полузащитника сборной Испании
00:35 - Читати українською
Микель Мерино может вернуться на Туманный Альбион.
Ливерпуль стремится усилить среднюю линию полузащитником Реал Сосьедада Микелем Мерино, сообщает Fichajes.
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Приоритетом для мерсисайдцев был молодой талант Борусии Д Джуд Беллингем, но цена в 120 млн евро отпугнула английский гранд. На подписании именно Мерино настаивает наставник Ливерпуля Юрген Клопп.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Микель провел 13 матчей, в которых отличился двумя голами и ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.
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