Микель Мерино может вернуться на Туманный Альбион.

Ливерпуль стремится усилить среднюю линию полузащитником Реал Сосьедада Микелем Мерино, сообщает Fichajes.

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Приоритетом для мерсисайдцев был молодой талант Борусии Д Джуд Беллингем, но цена в 120 млн евро отпугнула английский гранд. На подписании именно Мерино настаивает наставник Ливерпуля Юрген Клопп.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Микель провел 13 матчей, в которых отличился двумя голами и ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

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