Луис Энрике определился с составом для двух последних туров в рамках отбора на чемпионат мира.

В заявку сборной Испании вошли 25 игроков, среди которых трое голкиперов.

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Сразу внимание привлекает присутствие в списке восстановившегося от травмы Дани Карвахаля. Правый защитник стал первым представителем Реала в сборной Испании за 235 дней. Луис Энрике обходился без услуг "сливочных" на Евро-2020 и в финальной части Лиги наций. В состав "Фурии Рохи" возвращается и Ансу Фати. Звездочка Барселоны последний раз надевал футболку сборной 13 октября прошлого года – матч Лиги наций против Украины (0:1).

Добавим, что в заключительных турах отбора ЧМ подопечные Луиса Энрике встретятся с Грецией (11 ноября) и Швецией (14-го). Сейчас Испания занимает только второе место, уступая скандинавам 2 очка.

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