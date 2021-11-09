Ліверпуль прагне підсилити середню лінію півзахисником Реал Сосьєдада Мікелем Меріно, повідомляє Fichajes.

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Пріоритетом для мерсисайдців був молодий талант Борусії Д Джуд Беллінгем, але ціна у 120 млн євро відлякала англійський гранд. На підписанні саме Меріно наполягає наставник Ліверпуля Юрген Клопп.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Мікель провів 13 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро.

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