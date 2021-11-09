Ліверпуль націлився на півзахисника збірної Іспанії
Мікель Меріно має можливість повернутись на Туманний Альбіон.
Ліверпуль прагне підсилити середню лінію півзахисником Реал Сосьєдада Мікелем Меріно, повідомляє Fichajes.
Іспанія оголосила заявку на матчі відбору ЧС – кінець антиреалівської традиції і велике повернення після України
Пріоритетом для мерсисайдців був молодий талант Борусії Д Джуд Беллінгем, але ціна у 120 млн євро відлякала англійський гранд. На підписанні саме Меріно наполягає наставник Ліверпуля Юрген Клопп.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Мікель провів 13 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро.
Безпросвітний МЮ, видовище у Мілані, спалена земля перед Хаві, нова сила в АПЛ, Баварія відривається – огляд вікенду