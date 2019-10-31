Ливерпуль может сыграть два матча за один день – ужасный календарь мерсисайдцев

Игроки Ливерпуля могут столкнуться с ощутимой усталостью из-за невероятного количества матчей, которые запланированы на ближайшие месяцы.

Ситуация может дойти до того, что "красные" сыграют два матча за одни сутки, передает Telegraph.

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В январе команда Юргена Клоппа поедет в Катар на клубный чемпионат мира. Ливерпуль начнет турнир с полуфинала, который запланирован на 8 января. Проблема в том, что в этот же день должен состояться матч 1/4 финала Кубка английской лиги с Астон Виллой, который появился в календаре мерсисайдцев только вчера (30 октября) после победы над Арсеналом. Перенести матчи крайне трудно, поскольку подопечные Клоппа загружены играми на несколько месяцев вперед.

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Существует вариант, что Ливерпуль выставит два разных состава на эти поединки – на чемпионате мира сыграет основа, а против Астон Виллы выйдет молодежь и представители резервной команды. FA и руководители клуба продолжат поиски лучшего варианта графика, который поможет избежать такого развития событий.