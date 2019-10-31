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Окслейд-Чемберлен отметил выступление молодых игроков Ливерпуля в бешеном матче с Арсеналом

18:29 41 Читати українською
Окслейд-Чемберлен отметил выступление молодых игроков Ливерпуля в бешеном матче с Арсеналом
Алекс Окслейд-Чемберлен / Reuters

Хавбек Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен поделился мнением относительно выступления своих младших партнеров в матче Кубка лиги против Арсенала (5:5 и проход мерсисайдцев по пенальти).

 

"Я действительно горжусь тем, как Ливерпуль перевернул ход игры. Особенно теми молодыми игроками, для которых этот матч стал дебютным.

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У Арсенала тоже были молодые игроки, но я думаю, что все они достаточно часто попадали в первую команду, выходили в Лиге Европы, поэтому у них было больше опыта. Это показывает те качества, которые есть у нашей команды.

Более того, мы показали характер. Это была сложная игра против сильного соперника. Многие из наших молодых ребят могли потеряться в таком матче, но они продолжали идти вперед", – цитирует Окслейд-Чемберлена Goal.

Ливерпуль – Арсенал – 5:5 (5:4 пен) – видео голов и обзор матча

Напомним, 26-летний хавбек забил третий мяч в ворота Арсенала и сделал счет 3:4. В конце концов, Ливерпуль смог осуществить камбэк и пройти в следующую стадию благодаря победе в серии пенальти. В 1/4 финала соперником "красных" станет Астон Вилла.

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Ливерпуль – Арсенал – 5:5 (5:4 пен) – видео голов и обзор матча
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Кубок английской лиги Кубок английской лиги 2019/20 Англия Ливерпуль - Арсенал Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль Ливерпуль
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