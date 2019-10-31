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Ліверпуль може зіграти два матчі за один день – жахливий календар мерсисайдців

22:51 128 Читать на русском
Ліверпуль може зіграти два матчі за один день – жахливий календар мерсисайдців
Юрген Клопп / Reuters

Гравці Ліверпуля можуть зіткнутися з відчутною втомою через неймовірну кількість матчів, які заплановані на найближчі місяці.

Ситуація може дійти до того, що "червоні" зіграють два матчі за одну добу, інформує Telegraph.

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У січні команда Юргена Клоппа поїде в Катар на клубний чемпіонат світу. Ліверпуль розпочне турнір з півфіналу, який заплановано на 8 січня. Проблема в тому, що в цей же день повинен відбутися матч 1/4 фіналу Кубка англійської ліги з Астон Віллою, який з'явився у календарі мерсисайдців лише вчора (30 жовтня) після перемоги над Арсеналом. Перенести матчі вкрай важко, оскільки підопічні Клоппа завантажені іграми на кілька місяців вперед.

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Існує варіант, що Ліверпуль виставить два різні склади на ці поєдинки – на чемпіонаті світу зіграє основа, а проти Астон Вілли вийде молодь і представники резервної команди. FA і керівники клубу продовжать пошуки кращого варіанту графіка, який допоможе уникнути такого розвитку подій.

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