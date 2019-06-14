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Ливерпуль может продать Салаха ради таланта Лилля Пепе

17:27 95 Читати українською
Ливерпуль может продать Салаха ради таланта Лилля Пепе
Мохамед Салах / соцсети

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп хотел бы видеть в своей команде вингера Лилия Николя Пепе и готов к решительному шагу.

Клопп может отпустить Мохаммеда Салаха из Ливерпуля ради подписания молодой звезды Лилля Николя Пепе, сообщает le10sport.

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Египтянин перебрался на Мерсисайд 2 года назад из Ромы и стал главной ударной силой команды, которая победила в Лиге чемпионов в сезоне 2018/19.

Пепе завоевал с Лиллем "серебро" Лиги 1 и помог команде пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, где она сыграет впервые с сезона 2011/12.

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