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Игроки Ливерпуля получили роскошные золотые iPhone XS за победу в Лиге чемпионов

09:55 283 Читати українською
Игроки Ливерпуля получили роскошные золотые iPhone XS за победу в Лиге чемпионов
Золотые iPhone для Ливерпуля / Фото IDESIGN GOLD

После финала Лиги чемпионов прошло уже около двух недель, но игроки Ливерпуля не перестают получить поздравления.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

Известная британская компания iDesign Gold решила оригинально поздравили Ливерпуль с победой в ЛЧ, сообщает dailymail.

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Мерсисайдцы получили 28 смартфонов iPhone XS Max 512 GB (для 27-ми игроков и Юргена Клоппа). Корпус выполнен из 24-каратного золота с выгравированным силуэтом трофея Лиги чемпионов, логотипом турнира, номером игрока и фамилией.

Ориентировочная стоимость такого подарнка составляет близтко 3,5 тысяч долларов.

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