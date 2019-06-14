Ліверпуль може продати Салаха заради таланта Лілля Пепе

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп хотів би бачити в своїй команді вінгера Лілля Ніколя Пепе та готовий піти на рішучий крок.

Клопп може відпустити Мохамеда Салаха з Ліверпуля заради підписання молодої зірки Лілля Ніколя Пепе, повідомляє le10sport.

Гравці Ліверпуля отримали розкішні золоті iPhone XS за перемогу в Лізі чемпіонів

Єгиптянин перебрався на Мерсисайд 2 роки тому з Роми і став головною ударною силою команди, яка тріумфувала в Лізі чемпіонів у сезоні 2018/19.

Пепе здобув із Ліллем "срібло" Ліги 1 та допоміг команді пробитись у груповий етап Ліги чемпіонів, де вона зіграє вперше з сезону 2011/12.