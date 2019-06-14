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Ліверпуль може продати Салаха заради таланта Лілля Пепе

17:24 683 Читать на русском
Ліверпуль може продати Салаха заради таланта Лілля Пепе
Мохамед Салах / соцмережі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп хотів би бачити в своїй команді вінгера Лілля Ніколя Пепе та готовий піти на рішучий крок.

Клопп може відпустити Мохамеда Салаха з Ліверпуля заради підписання молодої зірки Лілля Ніколя Пепе, повідомляє le10sport.

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Єгиптянин перебрався на Мерсисайд 2 роки тому з Роми і став головною ударною силою команди, яка тріумфувала в Лізі чемпіонів у сезоні 2018/19.

Пепе здобув із Ліллем "срібло" Ліги 1 та допоміг команді пробитись у груповий етап Ліги чемпіонів, де вона зіграє вперше з сезону 2011/12.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Англія Трансфери Ліверпуля Ніколя Пепе Ніколя Пепе Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль Лілль Лілль
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