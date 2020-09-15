Чемпионы Англии готовы отпустить бельгийца, который перед Евро-2020 хочет получить больше игровой практики, информирует Mirror.

Лэмпард разоблачил Клоппа в лукавости после заявлений менеджера Ливерпуля о трансферах Челси

В услугах нападающего Ливерпуля заинтересованы сразу 4 клуба АПЛ – Астон Вилла, Ньюкасл, Брайтон и Фулхэм. Впрочем, Фенербахче может всех опередить и уже сделал предложение "красным". Турецкий гранд надеется арендовать Ориджи с правом выкупа за 14 млн фунтов.

Добавим, что бельгиец провел 28 матчей в прошлом розыгрыше АПЛ и отметился 4 голами.

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