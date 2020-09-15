Ліверпуль може відпустити Оріджі – є відразу п'ять претендентів
Ліверпуль відкритий до продажу нападника Дівока Оріджі.
Чемпіони Англії готові відпустити бельгійця, який перед Євро-2020 хоче отримати більше ігрової практики, інформує Mirror.
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У послугах нападника Ліверпуля зацікавлені відразу 4 клуби АПЛ – Астон Вілла, Ньюкасл, Брайтон та Фулхем. Втім, Фенербахче може всіх випередити і вже зробив пропозицію "червоним". Турецький гранд сподівається орендувати Оріджі з правом викупу за 14 млн фунтів.
Додамо, що бельгієць провів 28 матчів у минулому розіграші АПЛ та відзначився 4 голами.
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