Чемпіони Англії готові відпустити бельгійця, який перед Євро-2020 хоче отримати більше ігрової практики, інформує Mirror.

Лемпард викрив Клоппа у лукавості після заяв менеджера Ліверпуля про трансфери Челсі

У послугах нападника Ліверпуля зацікавлені відразу 4 клуби АПЛ – Астон Вілла, Ньюкасл, Брайтон та Фулхем. Втім, Фенербахче може всіх випередити і вже зробив пропозицію "червоним". Турецький гранд сподівається орендувати Оріджі з правом викупу за 14 млн фунтів.

Додамо, що бельгієць провів 28 матчів у минулому розіграші АПЛ та відзначився 4 голами.

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