Ливерпуль – Манчестер Сити: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ
Ливерпуль и Манчестер Сити встречаются в центральном матче 7 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Ливерпуль – Манчестер Сити стартует в 18:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, а в прямом эфире игру можно посмотреть на Setanta Sports Ukraine.
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Стартовые составы команд
Ливерпуль: Алиссон – Милнер, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Салах, Жота, Мане.
Запасные: Келлехер, Конате, Кейта, Фирмино, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Цимикас, Уильямс.
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Силва, Родри, Фоден – Жезус, де Брюйне, Грилиш.
Запасные: Стеффен, Карсон, Стоунз, Аке, Стерлинг, Торрес, Фернандиньо, Марез, Палмер.