"Я не уверен, что когда-нибудь говорил Пепу, но он мне нравится! Это правда.

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Очевидно, время от времени я раздражаю его тем, что говорю на пресс-конференциях. Я не хочу сказать о нем ничего плохого, но когда кто-то из сотрудников Манчестер Сити говорит ему: "Клопп сказал это", я вижу на его пресс-конференции, что он действительно злится. Простите за это!

Я его очень уважаю. Мы думаем, что много знаем друг о друге, но это не так. Мы встречались на футбольных матчах, но два года назад у нас было несколько ситуаций, когда мы вместе ездили в Манчестер на церемонии награждения", – цитирует слова Клоппа Goal.

Ливерпуль будет принимать Манчестер Сити 3 октября в рамках 7-го тура АПЛ, начало в 18:30.

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