Ліверпуль – Манчестер Сіті: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ
Ліверпуль і Манчестер Сіті зустрічаються в центральному матчі 7 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Ліверпуль – Манчестер Сіті стартує о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку, а в прямому етері гру можна подивитися на Setanta Sports Ukraine.
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Стартові склади команд
Ліверпуль: Аліссон – Мілнер, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Джонс – Салах, Жота, Мане.
Запасні: Келлехер, Конате, Кейта, Фірміно, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Мінаміно, Цімікас, Вільямс.
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу – Сілва, Родрі, Фоден – Жезус, де Брюйне, Гріліш.
Запасні: Стеффен, Карсон, Стоунз, Аке, Стерлінг, Торрес, Фернандінью, Марез, Палмер.