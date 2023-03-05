Манкунианцы под руководством Тен Хага выиграли обе встречи против мерсисайдцев. Матч, как и онлайн-трансляция Ливерпуль – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартует в 18:30. "Красные дьяволы" не выигрывали на Энфилде долгих 7 лет. В текущем сезоне именно манчестерцы одержали больше всего побед во всех турнирах среди клубов из топ-5 чемпионатов, что в АПЛ принесло 10-очковое преимущество над командой Клоппа. Где смотреть матч Ливерпуль – МЮ онлайн? Игру транслирует Setanta Sports только на своей платформе.

Стартовые составы команд

Ливерпуль: Алиссон – Трент, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Эллиотт – Салах, Гакпо, Нуньес.

Запасные: Келлехер, Милнер, Фирмино, Джонс, Жота, Цимикас, Карвальо, Матип, Байчетич.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Фред – Антони, Бруну, Рашфорд – Вегхорст.

Запасные: Хитон, Магуайр, Маласия, Уан-Биссака, Мактоминей, Забитцер, Эланга, Гарначо, Санчо.