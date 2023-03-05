Виталий Миколенко после 10 подряд туров в старте не попал даже в заявку из-за простуды. Матч, как и онлайн-трансляция Ноттингем Форест – Эвертон на "Футбол 24", начался в 16:00. Вместо украинца вышел Годфри, чаще используемый в центре обороны. Именно с передачи Бена стартовала атака, приведшая к пенальти. Шелви поставил подножку Макниллу. Разгонявший эту атаку Грей уверенно реализовал пенальти. Команда Дайча была откровенно получше даже по касаниям в чужой штрафной (9:1), однако очень легко пропустила в ответ. Выстрел Гиббза-Уайта вроде и парировал в сторону Пикфорд, но именно Годфри проспал рывок добивавшего в пустые Джонсона.

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К слову, Бреннан забил 4 гола за последних 4 поединка на домашнем стадионе. Эвертон, казалось, уже поплыл, как прошел стандарт. Голкипер сборной Англии со своей половины запустил логнболл в штрафную, где Тарковски скинул головой на Кина, а тот также со второго этажа перевел еще дальше на Дукуре. Кейлор Навас снова бессилен. Лишь третий раз в сезоне Эвертон забил больше гола за матч. На выезде этого не случалось с момента победы над Саутгемптоном в далеком 9-м туре. А 2 забитых гола за первый тайм – это первый случай в текущем сезоне "ирисок".

Everton have scored more than 1 goal in a Premier League game for the first time since 22nd October 2022, 134 days ago.



Lively start. pic.twitter.com/Ua0O9p8EMt — Statman Dave (@StatmanDave) March 5, 2023

Макнилл дальним ударом заставил Наваса красиво полетать. Едва ли не каждая подача ливерпульцев вызывает остроту у ворот "лесников". На удивление опасно действует Майкл Кин – центрбек будто возомнил себя форвардом, даже уже в дриблинг ходил во владениях экс-вратаря Реала и ПСЖ. А тем временем Годфри во второй раз грубо врезался в Джонсона. Случилось это за пределами поля на фланге, однако судьи выписали "горчичник" новоиспеченному конкуренту Миколенко (ранее некоторые английские эксперты требовали дать шанс португальцу Винагре на позиции левого фулбека).

Дукуре финтит и простреливает по левому краю. Грэй пробивает с убийственной дистанции прямо в Гиббза-Уайта. Эвертон без номинального нападающего очень нравится. Классное насыщение штрафного создают высоченные опорники Дукуре и Онана, Грей баражирует по всем возможным позициям в атаке, регулярно подключаются Макнилл, Ивоби и даже правый защитник Коулмэн. Ноттингем Форест после того, как сравнял, выглядит совершенно беспомощно во всех фазах игры.

Жаркой рубкой по ногам стартует вторая половина встречи – 4 желтых за 5 минут. Типичный матч борцов за выживание. Если до перерыва по ударам было 5:9 в пользу Эвертона, то за 20 минут после возобновления поединка больше лежаний на газоне, затягиваний времени и массовых столкновений, чем попыток пробить (1:1). Эта манера притворяться смертельно ранеными после обычных столкновений совсем не присуща командам Шона Дайча. Но вот что поделать, если на кону выход из зоны вылета, а Эвертон готов ради этого прибегать ко всем возможным средствам.

That wasn't a yellow card .. It wasn't even a foul .. Tarkowski made a perfectly good blocking tackle .. Ridiculous decision by the ref .. @Everton #MAGIC pic.twitter.com/xcCQPYNcOu — Mike Parry (@mikeparry8) March 5, 2023

Соперник в итоге наказал таки. Дукуре привез гол очередной детской ошибкой на своей половине. Джонсон с Йейтсом поиздевались над Годфри с Тарковски простенькой стеночкой. Бреннан оформил дубль классным ударом в девятку без шансов для Пикфорда. Один из джокеров Стива Купера отдал голевой пас, остальные двое также прибавили мощности атакам. А это известные звезды африканского футбола – Андре Айю и экс-вингер Зори Деннис Бонавентуре. Как же страдает Годфри против молниеносного Джонсона. Вряд ли Бен способен навязать Миколенко борьбу за место в основе Эвертона после такого матча.

Судья компенсировал 5 минут. Деннис перехватил в центре поля, обворовав вышедшего на замену Тома Дэвиса. Только ценой фола удалось остановить настырного экс-звезду УПЛ. Как и Борнмут Забарного накануне, Эвертон значительное время матча побывал за пределами зоны вылета, но в итоге вернулся туда. Команда Миколенко остается на 18-м месте с 22 очками, уступая Лидсу лишь по разнице голов. У Ноттингем Форест 26 баллов и 14 строчка.

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