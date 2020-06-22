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Ливерпуль лидирует в гонке за Кулибали – извечный соперник стал конкурентом

22:15 - Читати українською
Ливерпуль лидирует в гонке за Кулибали – извечный соперник стал конкурентом
Калиду Кулибали / LaPresse

Защитник итальянского Наполи Калиду Кулибали может перебраться на Туманный Альбион в ближайшее трансферное окно.

Ливерпуль опережает Манчестер Юнайтед в борьбе за центрбека, сообщает Tuttomercatoweb.

ПСЖ отказался от Кулибали из-за огромных аппетитов Наполи

Мерсисайдцы на новый сезон стремятся создать пару ван Дейк-Кулибали в центре обороны. Ради такого редута руководство Ливерпуля готово солидно потратиться в межсезонье. Конкуренцию "красным" попытается составить МЮ. Манкунианцы якобы уже делали запрос относительно цены сенегальца. Наполи повесил на опытного защитника ценник в 100 млн евро.

В нынешнем сезоне Калиду Кулибали провел 23 матча во всех турнирах. Шесть лет назад "партенопейцы" приобрели его из бельгийского Генка всего за 7,75 млн в евровалюте.

Ливерпуль сыграл вничью с Эвертоном – команда Клоппа в третий раз в сезоне потеряла очки и отложила чемпионство

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