Ливерпуль лидирует в гонке за Кулибали – извечный соперник стал конкурентом

Защитник итальянского Наполи Калиду Кулибали может перебраться на Туманный Альбион в ближайшее трансферное окно.

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Мерсисайдцы на новый сезон стремятся создать пару ван Дейк-Кулибали в центре обороны. Ради такого редута руководство Ливерпуля готово солидно потратиться в межсезонье. Конкуренцию "красным" попытается составить МЮ. Манкунианцы якобы уже делали запрос относительно цены сенегальца. Наполи повесил на опытного защитника ценник в 100 млн евро.

В нынешнем сезоне Калиду Кулибали провел 23 матча во всех турнирах. Шесть лет назад "партенопейцы" приобрели его из бельгийского Генка всего за 7,75 млн в евровалюте.

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