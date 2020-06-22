toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО - КОЛОС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРНЛІ

Ліверпуль лідирує у перегонах за Кулібалі – одвічний суперник став конкурентом

22:14 - Читать на русском
Ліверпуль лідирує у перегонах за Кулібалі – одвічний суперник став конкурентом
Каліду Кулібалі / LaPresse

Оборонець італійського Наполі Каліду Кулібалі може перебратися на Туманний Альбіон у найближче трансферне вікно.

Ліверпуль випереджає Манчестер Юнайтед у боротьбі за центрбека, повідомляє Tuttomercatoweb.

ПСЖ відмовився від Кулібалі через шалені апетити Наполі

Мерсисайдці на новий сезон прагнуть створити пару ван Дейк-Кулібалі в центрі оборони. Задля такого редуту керівництво Ліверпуля готове солідно витратитися під час міжсезоння. Конкуренцію "червоним" спробує скласти МЮ. Манкуніанці нібито вже робили запит щодо ціни сенегальця. Наполі повісив на досвідченого оборонця цінник на 100 млн євро.

У нинішньому сезоні Каліду Кулібалі провів 23 матчі в усіх турнірах. Шість років тому "партенопейці" придбали його з бельгійського Генка всього за 7,75 млн у євровалюті.

Ліверпуль зіграв унічию з Евертоном – команда Клоппа втретє у сезоні втратила очки та відклала оформлення чемпіонства

blog_ava
"Динамо? Подивилися їм в очі і сказали: "ми можемо вас перемогти": Жозе Мораіш залишається на зв'язку із Карпатами
12:00
5783
Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Наполі Наполі Англія Трансфери Трансфери Ліверпуля Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Італії Каліду Каліду Кулібалі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар – чемпіон України: що буде далі?
    Сергій Тищенко — 16:453031 Шахтар – чемпіон України: що буде далі?
1
хв
Болонья
22:45
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук