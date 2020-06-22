Ліверпуль лідирує у перегонах за Кулібалі – одвічний суперник став конкурентом

Оборонець італійського Наполі Каліду Кулібалі може перебратися на Туманний Альбіон у найближче трансферне вікно.

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Мерсисайдці на новий сезон прагнуть створити пару ван Дейк-Кулібалі в центрі оборони. Задля такого редуту керівництво Ліверпуля готове солідно витратитися під час міжсезоння. Конкуренцію "червоним" спробує скласти МЮ. Манкуніанці нібито вже робили запит щодо ціни сенегальця. Наполі повісив на досвідченого оборонця цінник на 100 млн євро.

У нинішньому сезоні Каліду Кулібалі провів 23 матчі в усіх турнірах. Шість років тому "партенопейці" придбали його з бельгійського Генка всього за 7,75 млн у євровалюті.

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