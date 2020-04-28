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Ливерпуль контактирует со звездным бомбардиром Лиги 1, который забивает на уровне Неймара

13:24 118 Читати українською
Ливерпуль контактирует со звездным бомбардиром Лиги 1, который забивает на уровне Неймара
Виктор Осимхен / Getty Images

Цели Ливерпуля на позицию центрфорварда не ограничиваются одним Тимо Вернером.

Нападающий Лилля Виктор Осимхен попал в сферу интересов "красных", информирует Le 10 Sport.

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Руководство Ливерпуля уже контактировало с представителями 21-летнего нигерийца, за которым выстроились в очередь немало грандов Европы (среди них Реал и МЮ). Лилль потребует за своего лучшего бомбардира 80 млн евро, хотя летом прошлого года заплатил за него Шарлеруа только 12 млн. "Доги" не собираются уменьшать цену, поскольку знают о огромном спросе на нигерийца.

Добавим, что Осимхен отличился 13 голами в текущем чемпионате Франции и делит четвертое место бомбардирской гонки с Неймаром.

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Трансферы Англия Ливерпуль Ливерпуль Лилль Лилль Трансферы Ливерпуля Виктор Осимхен Виктор Осимхен
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