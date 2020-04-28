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Ліверпуль контактує із зірковим бомбардиром Ліги 1, який забиває на рівні Неймара

28 квітня 13:24 2071 Читать на русском
Ліверпуль контактує із зірковим бомбардиром Ліги 1, який забиває на рівні Неймара
Віктор Осімхен / Getty Images

Цілі Ліверпуля на позицію центрфорварда не обмежуються одним Тімо Вернером.

Нападник Лілля Віктор Осімхен потрапив до сфери інтересів "червоних", інформує Le 10 Sport.

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Керівництво Ліверпуля вже контактувало з представниками 21-річного нігерійця, за яким вишикувались в чергу чимало грандів Європи (серед них Реал та МЮ). Лілль вимагатиме за свого найкращого бомбардира 80 млн євро, хоча влітку минулого року заплатив за нього Шарлеруа лише 12 млн. "Доги" не збираються зменшувати ціну, оскільки знають про величезний попит на нігерійця.

Додамо, що Осімхен відзначився 13 голами у поточному чемпіонаті Франції і ділить четверту сходинку бомбардирських перегонів з Неймаром.

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