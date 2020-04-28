Ліверпуль контактує із зірковим бомбардиром Ліги 1, який забиває на рівні Неймара

Цілі Ліверпуля на позицію центрфорварда не обмежуються одним Тімо Вернером.

Нападник Лілля Віктор Осімхен потрапив до сфери інтересів "червоних", інформує Le 10 Sport .

Ліверпуль переніс дату реконструкції Енфілда через коронавірус

Керівництво Ліверпуля вже контактувало з представниками 21-річного нігерійця, за яким вишикувались в чергу чимало грандів Європи (серед них Реал та МЮ). Лілль вимагатиме за свого найкращого бомбардира 80 млн євро, хоча влітку минулого року заплатив за нього Шарлеруа лише 12 млн. "Доги" не збираються зменшувати ціну, оскільки знають про величезний попит на нігерійця.

Додамо, що Осімхен відзначився 13 голами у поточному чемпіонаті Франції і ділить четверту сходинку бомбардирських перегонів з Неймаром.

Від ван Дейка до Пуккі, від екс-зірки Шахтаря до космічного партнера Ярмоли – MVP сезону в кожній команді АПЛ