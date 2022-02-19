Чемпионат Англии 2021/22, 26-й тур

Вест Хэм – Ньюкасл – 1:1

Голы: Доусон, 32 – Виллок, 45+1

Арсенал – Брентфорд – 2:1

Голы: Смит-Роу, 48, Сака, 79 – Ньоргор, 90+3

Астон Вилла – Уотфорд – 0:1

Гол: Бонавентуре, 78

Брайтон – Бернли – 0:3

Голы: Вегхорст, 21, Браунхилл, 40, Леннон, 69

Кристал Пэлас – Челси – 0:1

Гол: Зиеш, 89

Ливерпуль – Норвич – 3:1

Голы: Мане, 64, Салах, 67, Диас, 81 – Сарджент, 48

Субботняя программа 26-го тура чемпионата Англии поражала своей масштабностью. В один день АПЛ проводила сразу восемь матчей – первый из них прошел в Лондоне, где Вест Хэм принимал Ньюкасл. Хозяевам необходимо было возвращаться в зону ЛЧ (не хватало двух очков), а гости пытались оторваться от зоны вылета как можно дальше.

Стадион Тоттенхэма "сгибался" под безумными порывами ветра – впечатляющие кадры

Обе команды провалили задачу, не сумев одержать победу. "Молотобойцы" в довольно равном поединке открыли счет благодаря подаче с углового на 32-й минуте (ее замкнул Доусон), а "сороки" сравняли прямо перед перерывом – Виллок продавил защитника в суматохе и направил мяч под дальнюю штангу. 1:1. Ярмоленко на поле так и не вышел, а Вест Хэм остался на пятой позиции.

Осечкой "хаммерс" пытался воспользоваться Арсенал. "Канониры" в случае домашней победы над Брентфордом сравнялись бы с Вест Хэмом по очкам и оторвались бы от конкурентов на топ-4 – и уже на 13-й минуте Ляказетт праздновал взятие ворот "шмелей". Впрочем, гол отменили из-за офсайда, а следующие 15 ударов в первом тайме успеха не принесли.

Тем не менее, тотальное доминирование Арсенала дало о себе знать после перерыва. Уже через две минуты после возобновления игры Смит-Роу выполнил фантастический проход по левому флангу в штрафную, пробив точно в дальний угол. 1:0! Брентфорд на этот гол ничем интересным не ответил, а лондонцы, продолжив давление, добили соперника на 79-й – это свежий Сака выстрелил с левого угла штрафной под правую штангу. 2:0!

Гости на последней компенсированной минуте сумели затолкать гол престижа (отличился Ньоргор), но на итоговый результат это уже не повлияло. "Канониры" празднуют победу и приближают к МЮ на расстояние в 1 зачетный балл (при двух играх в запасе).

В параллельном матче Кристал Пэлас принимал Челси. "Пенсионеры" проводили первый матч в статусе клубных чемпионов мира, однако "орлов" это отнюдь не испугало – подопечные Патрика Виейра не уступали по количеству ударов и в целом играли на равных, хотя моменты гостей были более острыми. На перерыв команды отправились без забитых голов.

Во втором тайме футбол Челси стал менее интересным. До конца основного времени команда Томаса Тухеля даже не нанесла ни одного выстрела по воротам, за исключением гола Зиеша на 76-й минуте. Его отменили из-за офсайда. Казалось, что Кристал Пэлас таки отберет очки у гранда – впрочем, класс чемпионов мира и Европы сказался. На 89-й минуте Зиеш принял заброс от свежего Алонсо на правый край штрафной и пробил между ног Батленда. 0:1! "Пенсионеры" празднуют трудную победу.

Ливерпуль после победы над Интером вернулся на Энфилд, чтобы размяться на Норвиче. Юрген Клопп даже позволил себе ротацию "неприкасаемых", оставив в запасе Робертсона и предоставив отдых Тренту. Впрочем, "канарейки" не собирались выполнять роль тренировочных кошек – гол Ван Дейка на 34-й минуте не засчитали из-за офсайда у Хендерсона, а все остальные моменты до перерыва реализовать не удалось.

Первый тайм Норвич отстоял на "ноль", а через две минуты после старта второго Сарджент еще и вывел гостей вперед (правда, ему помог рикошет от Матипа). Это было уже слишком для Ливерпуля. Мерсисайдцы пошли в атаку и эффектно сравняли счет на 64-й минуте благодаря скидке Цимикаса и бисиклете от Мане. 1:1.

Еще через три минуты Салах принял вброс от Алиссона, ворвался в штрафную и забил второй гол в ворота "канареек", а на 81-й новичок Диас добил Норвич, опрокинув голкипера – 3:1. Дебютный гол Луиса в АПЛ поставил точку в матче. "Красные" празднуют победу. Команда Дина Смита опускается на дно таблицы.

Гораздо более простой матч провел Бернли, подопечные Шона Дайча приехали в Брайтон, устроив одноимённому коллективу неожиданный разгром. Два гола гости провели еще до перерыва – Вегхорст на 21-й минуте открыл счет, впервые забив в АПЛ, а на 40-й он ассистировал Браунхиллу. В середине же второго тайма Леннон добил команду Грэма Поттера, установив окончательный счет во встрече – 0:3.

"Бордовые" одержали чрезвычайно важную победу, прервав 12-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, поднявшись с последней позиции в АПЛ на 18-ю. От спасительной 17-й строчки Бернли отделяют всего 5 зачетных баллов.

Не менее важную победу получил Уотфорд. Конкурент Бернли в борьбе за выживание приехал в Бирмингем на матч против Астон Виллы, но до 70 минут голов болельщики не увидели. Хозяева доминировали и были близки к взятию ворот – впрочем, на 78-й минуте Бонавентуре шокировал местную публику, забив в ворота "вилланов". Его гол оказался единственным во встрече.

Уотфорд бил Астон Виллу и поравнялся с Бёрнли.

Саутгемптон разбил Эвертон – соперники Украины пугают, издевательский вид Лэмпарда и нового конкурента Миколенко