Не успели жители Туманного Альбиона оправиться от шторма Дадли, как ему на смену пришел другой – Юнис.

Матч Безуса и Ко в чемпионате Бельгии экстренно перенесли – сорванная крыша стадиона угрожала жизни болельщиков

Местным футбольным аренам также приходится "несладко". В сеть попали кадры со стадиона Тоттенхэма, оказавшегося под мощным шквалом ветра. Потолок извивался как змея, но конструкция новейшего сооружения (Тоттенхэм Стедиум открыли всего 3 года назад) выдержала эту нагрузку.

Клубы опасались, что непогода заставит отказаться от проведения матчей, однако никаких изменений в расписании 26 тура АПЛ пока нет.

Гвардіола проти Конте, Маліновський і Ко жадають помсти, дербі Борусій – топ-матчі вікенду