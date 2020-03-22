Ливерпуль ищет замену Ловрену – мерсисайдцы выбирают среди трех кандидатов

Руководство Ливерпуля определилось с тремя кандидатурами на замену ховратському центрбеку Деяну Ловрену.

Мерсисайдцы заинтересованы в переходе защитника мадридского Атлетико Хосе Хименеса, информирует AS. Именно уругваец является приоритетной целью Ливерпуля на трансферном рынке.

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Правда, английский клуб допускает, что от этой идеи придется отказаться, ведь сумма отступных в контракте Хименеса с Атлетико составляет 120 млн евро. Если "матрасники" не согласятся уменьшить ее, то Ливерпуль будет работать над другими вариантами.

Также в сферу интересов "красных" входят Дайот Упамекано из Лейпцига и Алессандро Бастони из Интера.

К слову, контракт Ловрен с Ливерпулем рассчитан до лета 2021, но из-за нехватки игровой практики хорват хочет сменить клуб. В его услугах заинтересован Лацио.

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