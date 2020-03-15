Ливерпуль запланировал кадровую чистку – в списке четверо игроков

Сразу четверо футболистов Ливерпуля могут начать сезон 2020/21 в новой команде.

Натаниэль Клайн, Адам Лаллана, Деян Ловрен и Джердан Шакири проводят последние месяцы в Ливерпуле. Летом они покинут клуб, поскольку не являются важными частями в команде Юргена Клоппа, утверждает Liverpool Echo.

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Если с Клайном и Лалланой все понятно, поскольку 30 июня у них истекают контракты, а новых соглашений мерсисайдцы им не предлагают, то за двух других игроков Ливерпуль планирует немного заработать.

"Красные" готовы продать швейцарца за 25 млн фунтов, а хорвата – за 14. Зимой 28-летним Шакири интересовалась Рома, поэтому Ливерпуль рассчитывает, что и сейчас претенденты будут.

В настоящее время Ливерпуль уверенно лидирует в АПЛ, опережая Манчестер Сити на 25 очков.

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