У вингера сборной Германии Лероя Сане есть шанс снова оказаться в чемпионате Англии.

Контракт 27-летнего футболиста с Баварией будет действовать еще полтора сезона, поэтому на горизоне уже появляются клубы, которые попытаются склонить Сане к трансферу.

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По информации Кристиана Фалька, Ливерпуль и Манчестер Сити попытаются подписать немецкого вингера будущим летом. Мерсисайдцам Сане нужен из-за вероятного прощания с Мохамедом Салахом, а "горожане" просто пытаются углубить состав. Так что фаворитом является Ливерпуль, ведь предлагает более четкую роль в проекте.

Напомним, что у Лероя Сане уже есть опыт выступлений в чемпионате Англии. Он четыре сезона выступал за Манчестер Сити, откуда и перебрался в Баварию. Хотя в Мюнхене он находится меньше времени, но уже отыграл больше матчей. У Пепа Гвардиолы Сане не являлся основным игроком.

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