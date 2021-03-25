Ливерпуль и Манчестер Юнайтед устроят охоту на звезду Примеры
Атакующий полузащитник Бетиса Набиль Фекир заинтересовал сразу несколько грандов.
Один из лидеров нынешнего Бетиса имеет все шансы продолжить карьеру на Туманном Альбионе, сообщает Calciomercato.
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По информации издания, 27-летний полузащитник попал на радары Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. Оба коллектива серьезно настроены на борьбу, а конкуренцию английским грандам также планирует составить Интер. Клубам надо будет платить за трансфер, ведь контракт Фекира с "зелено-белыми" рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне француз провел в футболке Бетиса 30 поединков, в которых сумел забить 3 мяча и отдать 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Набиля Фекира в 25 млн евро.
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