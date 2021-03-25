Один из лидеров нынешнего Бетиса имеет все шансы продолжить карьеру на Туманном Альбионе, сообщает Calciomercato.

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По информации издания, 27-летний полузащитник попал на радары Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. Оба коллектива серьезно настроены на борьбу, а конкуренцию английским грандам также планирует составить Интер. Клубам надо будет платить за трансфер, ведь контракт Фекира с "зелено-белыми" рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне француз провел в футболке Бетиса 30 поединков, в которых сумел забить 3 мяча и отдать 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Набиля Фекира в 25 млн евро.

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