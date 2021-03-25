Один із лідерів нинішнього Бетіса має всі шанси продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні, повідомляє Calciomercato.

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За інформацією видання, 27-річний півзахисник потрапив на радари Манчестер Юнайтед та Ліверпуля. Обидва колективи серйозно налаштовані на боротьбу, а конкуренцію англійським грандам також планує скласти Інтер. Клубам доведеться платити за трансфер, адже контракт Фекіра із "зелено-білими" розрахований до літа 2023 року.

У поточному сезоні француз провів у футболці Бетіса 30 поєдинків, в яких зумів забити 3 м'ячі та віддати 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює Набіля Фекіра у 25 мільйонів євро.

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