Ліверпуль та Манчестер Юнайтед влаштують полювання на зірку Прімери
Атакувальний півзахисник Бетіса Набіль Фекір зацікавив одразу кілька грандів.
Один із лідерів нинішнього Бетіса має всі шанси продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні, повідомляє Calciomercato.
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За інформацією видання, 27-річний півзахисник потрапив на радари Манчестер Юнайтед та Ліверпуля. Обидва колективи серйозно налаштовані на боротьбу, а конкуренцію англійським грандам також планує скласти Інтер. Клубам доведеться платити за трансфер, адже контракт Фекіра із "зелено-білими" розрахований до літа 2023 року.
У поточному сезоні француз провів у футболці Бетіса 30 поєдинків, в яких зумів забити 3 м'ячі та віддати 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює Набіля Фекіра у 25 мільйонів євро.
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