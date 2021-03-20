Фекир забил гол в стиле Месси – видео роскошного соло из Ла Лиги
Полузащитник Бетиса Фекир продемонстрировал чудеса техники в поединке 28-го тура Ла Лиги против Леванте.
Поединок между Леванте и Бетисом мог получиться довольно незаметным для рядового зрителя, однако Фекир добавил немного магии, поиздевавшись с защиты соперника.
Хавбек получил мяч в центре поля, удачно развернулся, ушел от еще одного оппонента, а перед штрафной проскочил мимо двух защитников и пробил между ног голкиперу, открыв счет во встрече.
К слову, Бетис позже удвоил свое преимущество и одержал победу (2:0), набрав 45 очков и оставшись на 6 месте. Интересно, что этот гол стал лишь третьим для Фекира в текущем сезоне – Набиль еще 6 раз ассистировал партнерам в 30 матчах.
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