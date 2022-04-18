Ливерпуль, Тоттенхэм и Аякс заинтересованы в услугах 30-летнего датчанина, сообщает Fichajes.

Эриксен организовал победный гол Брентфорда и повторил достижение двух легенд АПЛ

Лишь прошлым летом Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020. Хавбек 7 месяцев не выходил на поле, но сохранил приличную форму. В 8 матчах за Брентфорд и сборную он оформил 3 гола и 2 результативные передачи.

Потенциальные покупатели хотят воспользоваться тем, что контракт Эриксена с "пчелами" рассчитан лишь до 30 июня. Тоттенхэм и Аякс – бывшие клубы Кристиана, но и Ливерпуль не отказался бы от бесплатного подписания такого игрока.

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