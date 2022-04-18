Ливерпуль и еще 2 клуба заинтересованы в бесплатном подписании Эриксена – датчанин ярко вернулся после остановки сердца
У полузащитника Брентфорда Кристиана Эриксена есть все шансы получить приглашение топ-клуба.
Ливерпуль, Тоттенхэм и Аякс заинтересованы в услугах 30-летнего датчанина, сообщает Fichajes.
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Лишь прошлым летом Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020. Хавбек 7 месяцев не выходил на поле, но сохранил приличную форму. В 8 матчах за Брентфорд и сборную он оформил 3 гола и 2 результативные передачи.
Потенциальные покупатели хотят воспользоваться тем, что контракт Эриксена с "пчелами" рассчитан лишь до 30 июня. Тоттенхэм и Аякс – бывшие клубы Кристиана, но и Ливерпуль не отказался бы от бесплатного подписания такого игрока.
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