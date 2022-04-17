Вест Хэм расписал ничью (1:1) с Бернли, который простился с Шоном Дайчем. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Вест Хэм продолжает борьбу за еврокубки, но теряет позиции. Лондонцам не хватает запаса, чтобы сохранять стабильность в конце сезона. Сегодня команда Андрея Ярмоленко встречалась со слабым Бернли, оставшимся без тренера после увольнения Шона Дайча. Сам украинец отсидел матч в запасе.

Вест Хэм неплохо начал. Остро пробивал Боуэн, полезно подключались по флангам Крессуэлл и Джонсон, ударные позиции искал Антонио. Но реализовать свое преимущество не удавалось. Затем матч надолго остановили – у хавбека гостей Уэствуда после столкновения страшно увернулась нога.

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Бернли использовал один из немногочисленных своих моментов и открыл счет. После подачи углового мяч попал в перекладину, а Вегхорст выиграл воздух и добил в сетку. Гости еще до перерыва могли увеличить преимущество – Корне заработал, но не реализовал пенальти.

Во втором тайме Вест Хэм тотально доминировал, пытаясь сравнять счет. Были моменты у Райса и Антонио, прибавил креатива со скамейки запасных Бенрама. Лондонцы нашли гол благодаря стандарту – Лансини так подал, что мяч, попав в Соучека, залетел в ворота.

В дальнейшем обе команды искали варианты вырвать победу. Атаку Бернли возглавлял Корне, а "молотобойцы" распределили угрозу на многих футболистов. Однако на высоте был голкипер гостей. Ник Поуп вытащил из-под перекладины сложный удар Антонио, затем выиграл у него же выход один на один. Самый яркий эпизод – удивительный сейв Поупа после удара Диопа с углового.

Вест Хэм с 52 очками остается на 7 месте АПЛ. У Бернли 25 баллов – команда находится в 3 очках от спасительного 17 места.