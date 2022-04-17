"Пчелы" решились подписать контракт с Эриксеном, который первую половину сезона пропустил из-за проблем с сердцем. Возвращение на высокий уровень далось хавбеку без особых проблем.

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Эриксен в шести матчах за Брентфорд уже забил один гол и отдал два ассиста. Результативная передача против Уотфорда помогла вырвать победу. Подопечные Томаса Франка фактически обеспечили себе сохранение прописки элите.

Для Эриксена этот ассист стал 64-м в рамках АПЛ. По этому показателю Кристиан сравнялся с Аланом Ширером и рекордсменом лиги по количеству проведённых матчей Гаретом Барри.