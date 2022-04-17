"Бджоли" наважилися підписати контракт з Еріксеном, який пропустив першу половину сезону через проблеми із серцем. Повернення на високий рівень далося хавбеку без особливих проблем.

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Еріксен в шести матчах за Брентфорд уже забив один гол та віддав два асисти. Результативна передача проти Уотфорда допомогла вирвати перемогу. Підопічні Томаса Франка фактично забезпечили собі збереження прописки еліті.

Для Еріксена цей асист став 64-м в рамках АПЛ. За цим показником Крістіан зрівнявся з Аланом Ширером та рекордсменом ліги за кількістю проведених матчів Гаретом Баррі.