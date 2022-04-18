Ліверпуль, Тоттенхем і Аякс зацікавлені у послугах 30-річного данця, інформує Fichajes.

Еріксен організував переможний гол Брентфорда і повторив досягнення двох легенд АПЛ

Лише минулого літа Еріксен пережив зупинку серця під час матчу Євро-2020. Хавбек 7 місяців не виходив на поле, однак зберіг пристойну форму. У 8 матчах за Брентфорд та збірну він оформив 3 голи та 2 результативні передачі.

Потенційні покупці хочуть скористатися тим, що контракт Еріксена з "бджолами" розрахований лише до 30 червня. Тоттенхем і Аякс є колишніми клубами Крістіана, але й Ліверпуль не відмовився б від безкоштовного підписання такого гравця.

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