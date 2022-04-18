Ліверпуль і ще 2 клуби зацікавлені у безкоштовному підписанні Еріксена – данець яскраво повернувся після зупинки серця
Півзахисник Брентфорда Крістіан Еріксен має всі шанси отримати запрошення топ-клубу.
Ліверпуль, Тоттенхем і Аякс зацікавлені у послугах 30-річного данця, інформує Fichajes.
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Лише минулого літа Еріксен пережив зупинку серця під час матчу Євро-2020. Хавбек 7 місяців не виходив на поле, однак зберіг пристойну форму. У 8 матчах за Брентфорд та збірну він оформив 3 голи та 2 результативні передачі.
Потенційні покупці хочуть скористатися тим, що контракт Еріксена з "бджолами" розрахований лише до 30 червня. Тоттенхем і Аякс є колишніми клубами Крістіана, але й Ліверпуль не відмовився б від безкоштовного підписання такого гравця.
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