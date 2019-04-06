Ливерпуль хочет заменить Мане экс-форвардом Манчестер Юнайтед

Нападающий Лиона Депай может вернуться на Туманный Альбион.

25-летний голландец считает, что "засиделся" в Лионе и планирует сменить клуб. Приоритетным вариантом для Мемфиса является возвращение в АПЛ, где он уже выступал в составе Манчестер Юнайтед, однако не смог себя проявить, пишет L'Equipe.

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Депай надеется покинуть Лион по завершению сезона и перейти в более статусный клуб, который бы соответствовал его амбициям. Отпугнуть потенциальных покупателей Депая может его непростой характер.

По слухам, Ливерпуль внимательно наблюдает за развитием карьеры Мемфиса и готов сделать предложение по трансферу Лиону, если "красные" решат продать Садио Мане, которого хочет видеть Зинедин Зидан в составе Реала.

В текущем сезоне нападающий сыграл за Лион 39 матчей, забил 8 голов и отдал 14 ассистов.

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