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Ливерпуль шокировал руководство Реала ценой на Мане

22:51 125 Читати українською
Ливерпуль шокировал руководство Реала ценой на Мане
Садио Мане / фото ФК Ливерпуль

"Красные" готовы расстаться с форвардом Садио Мане за 230 млн евро.

Мерсисайдский клуб оценил сенегальского форварда в 230 млн евро. Об этом сообщил главный редактор испанской интернет-газеты Ok Diario Эдуардо Инда.

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По информации источника, руководство "галактикос" крайне удивлено и шокировано такой высокой ценой на Мане. Сообщается, что именно фактор цены может стать преградой для перехода игрока на Сантьяго Бернабеу.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан лично заинтересован в услугах Садио. Более того, нападающий во время личной встречи с французским специалистом якобы дал предварительное согласие на переезд в Мадрид. Контракт игрока с "красными" действует до 2023 года.

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