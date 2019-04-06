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Ліверпуль хоче замінити Мане екс-форвардом Манчестер Юнайтед

11:56 301 Читать на русском
Ліверпуль хоче замінити Мане екс-форвардом Манчестер Юнайтед
Садьйо Мане / фото: ФК Ліверпуль

Нападник Ліона Мемфіс Депай може повернутися на Туманний Альбіон.

25-річний нідерландець вважає, що "засидівся" у Ліоні та планує змінити клуб. Пріоритетним варіантом для Мемфіса є повернення в АПЛ, де він вже виступав у складі Манчестер Юнайтед, однак не зміг себе проявити, пише L’Equipe.

Ліверпуль шокував керівництво Реала ціною на Мане

Депай сподівається покинути Ліон по завершенню сезону та перейти у більш статусний клуб, який би відповідав його амбіціям. Відлякати потенційних покупців Депая може його непростий характер.

За чутками, Ліверпуль уважно спостерігає за розвитком кар'єри Мемфіса й готовий зробити пропозицію щодо трансферу Ліону, якщо "червоні" вирішать продати Садьйо Мане, якого хоче бачити Зінедін Зідан у складі Реала.

У поточному сезоні нападник зіграв за Ліон 39 матчів, забив 8 голів та віддав 14 асистів.

Ліверпуль переміг Саутгемптон та знову очолив турнірну таблицю АПЛ

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