Ліверпуль хоче замінити Мане екс-форвардом Манчестер Юнайтед

Нападник Ліона Мемфіс Депай може повернутися на Туманний Альбіон.

25-річний нідерландець вважає, що "засидівся" у Ліоні та планує змінити клуб. Пріоритетним варіантом для Мемфіса є повернення в АПЛ, де він вже виступав у складі Манчестер Юнайтед, однак не зміг себе проявити, пише L’Equipe.

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Депай сподівається покинути Ліон по завершенню сезону та перейти у більш статусний клуб, який би відповідав його амбіціям. Відлякати потенційних покупців Депая може його непростий характер.

За чутками, Ліверпуль уважно спостерігає за розвитком кар'єри Мемфіса й готовий зробити пропозицію щодо трансферу Ліону, якщо "червоні" вирішать продати Садьйо Мане, якого хоче бачити Зінедін Зідан у складі Реала.

У поточному сезоні нападник зіграв за Ліон 39 матчів, забив 8 голів та віддав 14 асистів.

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