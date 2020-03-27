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Ливерпуль хочет подписать нового Торреса

13:20 66 Читати українською
Ливерпуль хочет подписать нового Торреса
Ферран Торрес / AР

Ливерпуль заинтересовался игроком, который может стать преемником легендарного Фернандо Торреса.

Английский гранд обратил внимание на вингера Валенсии Феррана Торреса, информирует Mirror.

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Молодой испанец совершил настоящий прорыв в сезоне 2019/20, отметившись 6 голами и 7 ассистами в 35 матчах. Барселона и Реал уже несколько месяцев следят за талантом Валенсии, но в гонку может вмешаться Ливерпуль. "Летучие мыши" надеются продлить контракт с Торресом, поскольку действующее соглашение истекает летом 2021 года.

Отметим, что талант Валенсии стабильно получает вызовы в молодежную сборную Испании, его цена за Transfermarkt – 50 млн евро.

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